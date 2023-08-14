8 أنواع من الحساسية يجب على المصابين بالربو معرفتها

كتبت ميرفت رشاد

الربو هو حالة تنفسية مزمنة تتميز بالتهاب وتضيق في الشعب الهوائية في الرئتين، يؤدي إلى نوبات متكررة من الصفير وضيق التنفس وضيق الصدر والسعال، يمكن أن تتراوح أعراض الربو من خفيفة إلى شديدة ، ويمكن أن تحدث بسبب عوامل مختلفة مثل المواد المسببة للحساسية ، والمهيجات ، والتمارين الرياضية ، والتهابات الجهاز التنفسي ، يجب أن يتوخى الأشخاص المصابون بالربو الحذر وأن يكونوا على دراية بالعديد من أنواع الحساسية التي قد تؤدي إلى تفاقم حالتهم أو تفاقمها، وإليك أكثر أنواع الحساسية المسببة للربو شيوعًا والتي يجب على المرء أن يبحث عنها، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

8 أنواع من الحساسية التي يجب على المصابين بالربو مراقبتها:

1. حبوب اللقاح

يمكن أن تؤثر حبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب والأعشاب الضارة بشكل كبير على الأشخاص المصابين بالربو، عند استنشاق حبوب اللقاح ، يمكن أن تهيج المسالك الهوائية ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الربو.

2. عث الغبار

عث الغبار كائنات دقيقة تعيش في الفرش والوسائد والسجاد والمفروشات، يمكن أن تؤدي جزيئات نفاياتها إلى تفاعلات ربو لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية منها.

3. وبر الحيوانات الأليفة

يمكن أن تسبب المواد المسببة للحساسية الموجودة في قشور الجلد أو البول أو لعاب الحيوانات مثل القطط أو الكلاب أو القوارض أعراض الربو، يجب على الأشخاص المصابين بالربو تجنب الاتصال الوثيق أو التعرض لمثل هذه المواد المسببة للحساسية.

4. العفن

يمكن العثور على جراثيم العفن في الداخل والخارج، يمكن أن تساعد المناطق الرطبة مثل الحمامات أو المناطق المتضررة من تلف المياه في نمو العفن ، ويمكن أن يؤدي استنشاق جراثيم العفن إلى تفاقم أعراض الربو.

5. الصراصير

تحتوي فضلات الصراصير واللعاب وأجزاء الجسم المتحللة على مسببات الحساسية التي تشكل خطرًا على مرضى الربو، بذل الجهود للحد من انتشار الصراصير ، والحفاظ على نظافة المنزل ، وسد أي شقوق أو فتحات يمكن أن يقلل من التعرض.

6. بعض الأطعمة

في حين أن الربو هو في الأساس حالة تنفسية ، إلا أن بعض أنواع الحساسية الغذائية ، مثل الفول السوداني وجوز الشجر والمحار والبيض ، يمكن أن تؤدي إلى تفاعلات الربو، يجب على الأفراد الذين يعانون من الحساسية الغذائية المعروفة أن يكونوا حذرين أثناء تناول هذه الأطعمة المسببة للحساسية.

7. المواد الكيميائية والروائح القوية

بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بالربو ، يمكن أن تكون الروائح القوية مثل العطور أو مواد التنظيف أو المواد الكيميائية محفزًا، قد يكون من المفيد ضمان التهوية الجيدة وتجنب التعرض لمثل هذه المهيجات.

8. بعض الأدوية

قد يعاني بعض الأفراد المصابين بالربو من حساسية تجاه أدوية معينة ، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو حاصرات بيتا أو بعض المضادات الحيوية.