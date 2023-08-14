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6 كليات بجامعة بنها الأهلية تواصل تلقي طلبات التقديم.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:00 م
6 كليات بجامعة بنها الأهلية تواصل تلقي طلبات التقديم.. اعرف التفاصيل جامعة بنها الأهلية بالعبور
القليوبية إبراهيم سالم

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تواصل كليات جامعة بنها الأهلية بالعبور، فتح باب التقديم الإلكترونى للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمى 2023 / 2024، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022 / 2023، وذلك للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية، وذلك حتى 24 أغسطس الجارى، حيث أن التسجيل متاح من الآن حتى 24/08/2023 أو اكتمال الأعداد، وللتسجيل الدخول على الرابط التالي: https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58، وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع"، أبرز المعلومات عن الكليات الـ6 بجامعة بنها الأهلية، والتى تفتح أبوابها أمام الطلاب، والتى جاءت على النحو التالي:

- كلية الطب يمكن الالتحاق بكلية الطب بجامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمى 2023/2024، بإجمالى مصروفات دراسية 120 ألف جنيه، بإجمالى 204 ساعات معتمدة.

- تؤهل كلية الطب بجامعة بنها الاهلية للحصول على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.

- كلية طب الأسنان يمكن الالتحاق بها للعام الأكاديمى 2023 / 2024، بإجمالى مصروفات دراسية للعام 115 ألف جنيه.

- ويصل عدد سنوات الدراسة بكلية طب الأسنان 5 سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز.

- كلية العلاج الطبيعى يمكن الالتحاق بها للعام الأكاديمى 2023 / 2024، بإجمالى مصروفات دراسية للعام 95 ألف جنيه.

- يصل عدد سنوات الدراسة بكلية العلاج الطبيعى 5 سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز.

- كلية الهندسة يمكن الالتحاق بها أيضا للعام الأكاديمى 2023 / 2024، بإجمالى مصروفات دراسية للعام 65 ألف جنيه، بنظام الساعات المعتمدة.

- يصل عدد ساعات الدراسة بها 144 ساعة معتمدة.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال للعام الأكاديمى 2023/2024، بمصروفات دراسية 45 ألف جنيه، وتصل مدة الدراسة 4 سنوات

- كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية، بمصروفات 55 ألف جنيه، بنظام الساعات المعتمدة 136 ساعة معتمدة.

 

 

 


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