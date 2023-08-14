5 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بجنوب سيناء فى الزراعة والتعليم والنقل

كتبت إيمان علي

تضع الحكومة، سيناء دائما على رأس أولوياتها فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويظهر ذلك من حجم الاستثمارات الحكومية التى تقوم بضخها للتنمية، وفى خطة الحكومة لعام 23/24 خصصت 5,1 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء فى مجالات الزراعة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والنقل.

وتمول الخزانة العامة 47 % من هذه الاستثمارات بنسبة (٢.٤ مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو ۲۸٫۱ %، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة ٢٣٫١ %، ثم قطاعى المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4 % و10.4 % على الترتيب.

وشملت مشروعات الخطة في الخدمات الصحية بجنوب سيناء، استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بمركز الطور بجنوب سيناء واستكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى (المبنى الهرمي)، وتطوير عدد (۲) عمارة سكنية للعاملين بالمستشفى وتطوير المبنى الرئيسى لإسعاف دائرى شرم الشيخ واستكمال إنشاء وتطوير الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية (مرافق، شبكات، مولدات كهربائية، مصاعد، أعمال استشارية، حماية مدنية) بالمحافظة.

وتضمنت الخطة مشروعات فى مجال التعليم وهى إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفنى بالمحافظة واستكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية واستكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكى (الابتدائي/ الإعدادي/ الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهرى، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهرى وتطبيق الجدارات فى المدارس الفنى بالمحافظة. وتطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية للحفاظ على المبانى من التقادم. وإحلال وتجديد مدارس، وإنشاء وتجهيز فصول.