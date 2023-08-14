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15 خدمة تقدمها الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية.. التفاصيل

الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:00 ص
15 خدمة تقدمها الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية.. التفاصيل وزارة السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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تتيح الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية.
 
1. استخراج ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
2. استخراج ترخيص مؤقت بإقامة مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية بصفة عرضية.
3. تجديد ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
4. إجراء معاينة سياحية / فنية.
5. إصدار شهادة صلاحية فنية.
6. تعديل مدير مسئول لمركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
7. اعتماد آلية إصدار بطاقة مزاولة المهنة للعاملين في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
8. استخراج تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
9. تجديد تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
10. تعديل بيانات ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
11. إعادة تقييم الدرجة السياحية لليخوت ولنشات سياحية.
12. اعتماد إجراءات نقل مقر مركز غوص / مركز أنشطة بحرية.
13. إيقاف مؤقت لنشاط مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
14. اعتماد التنازل عن ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
15. إلغاء ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
 
كما تتيح الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:
 
1. استخراج الموافقات الاستيرادية بأنواعها في حدود الاستخدام الخاص.
2. الموافقة على استخراج بطاقة قيد في سجل مستلزمات الإنتاج.
 
 

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