15 خدمة تقدمها الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية.. التفاصيل

تتيح الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية.
1. استخراج ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
2. استخراج ترخيص مؤقت بإقامة مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية بصفة عرضية.
3. تجديد ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
4. إجراء معاينة سياحية / فنية.
5. إصدار شهادة صلاحية فنية.
6. تعديل مدير مسئول لمركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
7. اعتماد آلية إصدار بطاقة مزاولة المهنة للعاملين في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
8. استخراج تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
9. تجديد تصريح بعمل أجانب في مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
10. تعديل بيانات ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
11. إعادة تقييم الدرجة السياحية لليخوت ولنشات سياحية.
12. اعتماد إجراءات نقل مقر مركز غوص / مركز أنشطة بحرية.
13. إيقاف مؤقت لنشاط مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
14. اعتماد التنازل عن ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
15. إلغاء ترخيص مركز غوص / مركز أنشطة بحرية / يخوت ولنشات سياحية.
كما تتيح الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:
1. استخراج الموافقات الاستيرادية بأنواعها في حدود الاستخدام الخاص.
2. الموافقة على استخراج بطاقة قيد في سجل مستلزمات الإنتاج.
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