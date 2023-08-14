100 ألف دولار جوائز لاختراق قمر صناعى حكومي أمريكى.. اعرف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

سعت الحكومة الأمريكية إلى اختبار النظام الأمني لقمر صناعى حكومي بتنظيم مسابقة وجائزة أولى بقيمة 50 ألف دولار لمن ينجح فى اختراق بياناته.

وبحسب ما ذكر موقع بيزنس انسايدر، فإن القوات الجوية وقوات الفضاء الأمريكية نظمت فعالية بعنوان اخترق A- Sat ، وهو أشبه بسباق "خطف العلمط الذى عادة ما ينظم للتأهيل والمراحل النهائية. وفى هذه المسابقة يستخدم قراصنة أجهزة تحاكى اختراق قمر صناعة حقيقية والوصول إلى بياناته.

وأوضح التقرير أن الهدف من المسابقة كان تعزيز الدفاعات ضد التهديدات التي تواجه الأمن الإلكترونى والتي تواجهها الولايات المتحدة بشكل متزايد، لاسيما من بعض القوى الأجنبية المعادية لها، وذلك بالسماح للحكومة بمشاهدة الكيفية التي يمكن أن يهاجم بها القراصنة النظام وتعزيز فهمها للاختراق المتقدم.

وللمرة الأولى، فإن مسابقة هذا العام ستشهد عمل القراصنة على اختراق القمر الصناعى التابع لقوة الفضاء "مونلايتر" وهو قمر صناعى تجريبى مصمم كحماية من القرصنة والذى سيسمح بالتحليل المتقدم لتهديدات الأمن الإلكترونى.

وخلال المسابقة، يعمل القراصنة على اختراق القمر الصناعى للوصول إلى بياناته مع محاربة الفرق الأخر لمنعهم من مهاجمة أنظمتهم، وفقا لتفاصيل المسابقة.

وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 50 ألف دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الثانى على 30 ألف دولار، والفريق صاحب المركز الثالث سيحصل على 20 ألف دولار.

وفى مقابلة للنقيب بقوة الفضاء كيفين بيرنارت مع مجلة بولتيكو، قال إن الحكومة تأمل لأن تشمل المسابقة مجموعة من الأشخاص المهرة فى الشبكات الإلكترونية.

وقال بيرنارت لبولتيكو: لا نريد فقط أن نكون منظمة كبرى متجانسة، ولكن نريد مشا ركة أكبر عدد من الأشخاص الأذكياء، فيكون التأثير على المدى البعيد فهم أنه يتعين عليك خوض غمار الأمن السيبرانى، وألا تكتفى فقط بتثبيته.