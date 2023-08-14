10 معلومات عن الفرص الاستثمارية الجديدة بالقطاع الصناعى

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعات الإنتاجية المختلفة والتي سيكون لها الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذه الفرص.
-152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
-تشمل تلك الفرص القطاعات الهندسية والكيماوية و مواد بناء و الغذائية والدوائية.
- إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة الصناعية.
- تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.
- تحديد الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بمراحلها الخمسة المختلفة .
- فتح باب التقدم للحصول على أراضي تصل إلي 790 قطعة أرض.
- الأراضي المطروحة ضمن الفرص الاستثمارية كاملة التجهيز والمرافق في المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية.
-مساحات الأراضي تصل إلي 1.7 مليون متر في 14 محافظة.
- الفرص الاستثمارية تهدف إلي تعميق التصنيع المحلى.
- جرى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة والتي يمكن تصنيعها فى مصر
-بدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين
- توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
- تحديد الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة بالتعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة
-مشاركة الفرص مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، و هيئة الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
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