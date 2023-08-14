10 أطعمة تحتوي على فيتامين E لصحة العينين والقلب.. أبرزها اللوز والأفوكادو

كتبت إيناس البنا

فيتامين (هـ) هو أحد مضادات الأكسدة الحيوية القابلة للذوبان في الدهون والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، لا سيما في دعم العين والقلب، ويتماشى دمج الأطعمة الغنية بفيتامين E في نظامك الغذائي مع مبادئ الأيورفيدا لتحقيق الرؤية المثلى وصحة القلب.

تؤكد الأيورفيدا أهمية الجهاز الهضمي الذي يعمل بشكل جيد، في امتصاص واستيعاب العناصر الغذائية، يعد النظام الغذائي المتوازن المصمم وفقًا لدوشا فاتا أو بيتا أو كافا أمرًا أساسيًا في ممارسة الأيورفيدا.

فيما يلي عشرة أطعمة غنية بفيتامين E ، حسب موقع " healthsite" ، لتعزيز صحة العيون والقلب:

اللوز:

E

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مصدر مغذي لفيتامين، حيث يتم نقعها طوال الليل لتعزيز قابلية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية

الأفوكادو:

E

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مصدر كريمي لفيتامينالذي يمكن تناوله على شكل دهن ، في السلطات ، أو كفاكهة قائمة بذاتها

السمن:

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يمكن استخدامه في الطهي أو رشه على وجبات الطعام لإضافة فيتامين هـ

اليقطين:

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القرع غني بفيتامين هـ ويمكن دمجه في الحساء أو اليخنة أو تحميصه كطبق جانبي

بذور عباد الشمس:

هذه البذور غنية بفيتامين هـ ويمكن إضافتها إلى وجبات الطعام أو كوجبة خفيفة.

جوز الهند:

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في أشكال مختلفة ، مثل جوز الهند المبشور أو زيت جوز الهند

السبانخ:

E

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غني بفيتامين، ويمكن تناول السبانخ كطبق مقلي أو إضافته إلى العصائر

الأرز البني: يمكن أن يكون بمثابة قاعدة أساسية لمختلف الأطباق الغنية بفيتامين هـ.

زيت السمسم: يمكن استخدام زيت السمسم للطبخ أو كزيت للتدليك لدعم صحة القلب.

يضمن استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين E مع المكونات الأخرى المتوافقة فوائد صحية شاملة، على سبيل المثال ، الجمع بين اللوز والفواكه المجففة أو إضافة السبانخ إلى وجبة تحتوي على دهون صحية مثل السمن يدعم الامتصاص الأمثل لفيتامين E. بينما تقدم الأيورفيدا رؤى قيمة ، فمن المستحسن طلب المشورة الطبية ، خاصة إذا كانت هناك مخاوف صحية موجودة مسبقًا. يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي وفير في الأطعمة الغنية بفيتامين E