اليوم السابع
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وسائل إعلام تركية: انفجار بميناء توزلا فى إسطنبول

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:01 م
وسائل إعلام تركية: انفجار بميناء توزلا فى إسطنبول انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام تركية بأن انفجارا وقع بميناء توزلا في إسطنبول، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وحسب موقع yeni bakis، فإن الانفجار وقع عند حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، مبينا أن الانفجار سببه ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.

وقال إنه تم إرسال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الصحية وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل توفي وأصيب عامل آخر بجروح طفيفة، مبينا أنه الشرطة فتحت تحقيقا في الانفجار.

 

 

 


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