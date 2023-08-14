وزير التعليم العالي يهنئ طلاب الثانوية العامة الناجحين

كتب محمد صبحى ومحمود طه حسين

هنا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، طلاب الثانوية العامة الناجحين، متمنيا لهم التوفيق فى الحياة الجامعية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول طلاب الثانوية العامة 2023، بالجامعات المصرية بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، أن المرحلة الأولى للتنسيق تم فتح موقع التنسيق 5 اغسطس.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.