وزير الأوقاف: الحريق الأخير لم يمس أى مستند بالوزارة والمستندات مؤمنة بالكامل

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه خلال الحريق الأخير لم يمس مستند من مستندات وزارة الأوقاف، والأمر فى النيابة العامة، ولا خوف على أى مستند يخص الوزارة لأنها مؤمنة بالكامل.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الإنجيلية ودا على مطالبات بتغيير اسم الوزارة كما حدث مع وزارة العمل أن الأهم فى الأفعال والسياسات وليس الأسماء واسم الوزارة منذ تاريخ طويل ولا يمكن تغييره.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعظيم الإيجابيات والفوائد والحد من المخاطر، وتم إعلان عام 2023 عاما للدعوة الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وتم إنتاج أفلام قصيرة للأطفال، ونؤمن بأهمية استخدام الوسائل الإليكترونية.

وتجرى فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام.

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين فى صناعة السلام المحلى والدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس: أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويدير إدارة الجلسة الكاتب الصحفى حمدى رزق.