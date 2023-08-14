وزيرة الهجرة: الترويج لوثيقة المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل وجروبات "واتس اب"

كتب هانى الحوتى

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعتزم الترويج لوثيقة المصريين بالخارج بالدولار، للتوضيح مزايا الوثيقة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، من خلال الجولات الفعلية مع المصريين في الخارج، أو الاجتماعات الافتراضية تحت اسم "ساعة مع الوزيرة" وبلغت عددها 55 جالية في كل الدول حول العالم، وتهدف هذه الاجتماعات إلى الترويج لكل المبادرات والمحفزات التي تقدمها الدولة للمقيمين بالخارج.

أضافت "جندي"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أنه سيتم الترويج للوثيقة من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات "واتس اب"، وكذلك من خلال إدارات التفاعل والتواصل بالوزارة، مشيرة في هذا الصدد إلى تنوع الترويج للمنتجات المالية المخصصة للمصريين في الخارج من خلال التليفزيون والأخبار وكذلك منصات التواصل الاجتماعي و"البلوجرز" للوصول بفاعلية لكل شرائح المقيمين في الخارج.

أشارت إلى تعاون وزارة الهجرة مع هيئة الرقابة المالية في تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل.

تبدأ شركة تأمين حكومي اليوم الاثنين طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، في فروع البنك الأهلي المصري، لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.