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وزارة المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 24 أغسطس

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:34 م
وزارة المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 24 أغسطس وزارة المالية - ارشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أغسطس الجارى، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.
 
وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس الجارى، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
 
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

أخبار الاقتصاد

مرتبات العاملين بالدولة

صرف المرتبات



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