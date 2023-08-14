نيوزيلندا تعلن إلغاء قيود فيروس كورونا

ولنجتون (أ ش أ)

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، إلغاء كافة قيود فيروس "كورونا" المتبقية، ومن ضمنها ارتداء الكمامات في المستشفيات.

وأوضحت وزيرة الصحة النيوزيلندية عائشة فاريل - بحسب "راديو نيوزلندا" - أنه رغم تقلب أعداد المصابين، إلا أن البلاد لم تعد تشهد الانفجار الكبير في عدد المصابين الذى شهدته العام الماضي، بالإضافة إلى تحسن مستوى مناعة السكان ما يعني أنه يمكن إزالة القيود بأمان.

وأضافت أن حالات الدخول اليومى للمستشفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" تمثل 2.2 بالمئة من إجمالي حالات الدخول اليوم، وأنه من المحتمل أن تكون نيوزيلندا قد تجاوزت ذروة إنفلونزا الشتاء.

وسيتم إلغاء القيود بدءا من منتصف الليل، وتشمل إلغاء ارتداء الكمامات إجباريا حال زيارة منشأة صحية أو منشأة لرعاية كبار السن، وإخضاع المصابين لفترة عزل إجباري مدتها سبعة أيام.. وتنصح وزارة الصحة المصابين حاليا بالبقاء في المنزل، إلا أنه تم تقليل فترة العزل إلى خمسة أيام، كما أنها لم تعد إجبارية قانونيا.