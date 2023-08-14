نصائح متفائلة.. محاولات بريطانية للحد من التدخين وتقليل مخاطره على المدخنين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الوزراء البريطانيين يتشاورون حول إضافة نصائح متفائلة على كل عبوات السجائر فى محاولة للحث على الإقلاع عن التدخين رغم أن العبوات تحتوى بالفعل على تحذيرات من مخاطر التدخين وأنه يسبب السرطان وصور بيانية لأمراض الرئة.

وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) أنها ستفتح استشارة يوم الاثنين للحصول على آراء حول إدخال وتصميم عبوات منتجات التبغ.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الإدخالات ستحتوي على تفاصيل حول مكان العثور على المشورة والدعم بشأن التوقف عن التدخين، إلى جانب رسائل حول الفوائد الصحية والمالية للإقلاع عن التدخين، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية وتوفير أكثر من 2000 جنيه إسترليني في المتوسط في السنة.

قال ستيف باركلي، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية: "إن التدخين يضع عبئًا كبيرًا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية والاقتصاد والأفراد. إنه يتسبب بشكل مباشر في مجموعة كاملة من المشاكل الصحية - بما في ذلك السرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية - ويكلف الاقتصاد مليارات كل عام في فقدان الإنتاجية."

وأضاف: "من خلال اتخاذ إجراءات لخفض معدلات التدخين والسعي إلى تحقيق طموحنا في التخلص من التدخين بحلول عام 2030 ، سنقلل الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونساعد الناس على عيش حياة أكثر صحة."

وقالت وزارة الأمن القومي إن وفاة واحدة من كل خمس حالات وفاة بالسرطان في إنجلترا مرتبطة بالتدخين ، بينما يساهم التدخين بشكل مباشر في أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي واعتلال الصحة العقلية والخرف وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة. هذه الشروط الستة هي محور استراتيجية الشروط الرئيسية للحكومة ، والتي ستنشر تقريرها الأولي يوم الاثنين.

وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني ، في عام 2021 ، دخن حوالي 13% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر في المملكة المتحدة - حوالي 6.6 مليون شخص - مع معدلات أعلى بين الرجال مقارنة بالنساء. ولكن في حين أن الأرقام تعكس أدنى نسبة من المدخنين الحاليين منذ عام 2011 ، تأمل الحكومة في خفض المعدلات إلى 5% أو أقل بحلول عام 2030 - وهو مستوى يعتبر "خاليًا من التدخين".