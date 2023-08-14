نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 298 طالبا من الشعبة العلمية بالمعاهد

كتب ــ محمد صبحى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عن ترشيح 298 طالبا من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية بالمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى وترشيح 36131 بالكليات الجامعية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أعلن أن عدد الطلاب بالثانوية العامة فى المرحلة الأولى للتنسيق 112240 طالبا موزعين على الشعب العلمية والأدبية، موضحا أن إجمالى عدد الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم بموقع التنسيق من طلاب المرحلة الأولى 2703 طلاب، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المسجلين رغباتهم 109537 طالبًا.

وأعلن الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القبول بكليات الطب باجمالى 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعى 90.12% والصيدلة 89.51%، كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى ، لكلية الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى انعقد بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 70.61%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الالسن 84.51% والإعلام 83.65% والآثار 80.73%.

كما أعلن وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والآثار بالإضافة إلى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية.

وأشار إلى أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم بكليات طب بيطرى وتمريض وعلوم وزراعة وحاسبات والذكاء الاصطناعى، ووجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق، بكليات التربية تعليم ابتدائى وتربية شعبة طفولة مبكرة. الآداب والتجارة والحقوق والتربية النوعية بشعبتيها ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى وكليات التربية للطفولة المبكرة.