نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية

كتب محمد صبحي و محمود طه حسين

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وفيما يلى الحدود الدنيا للشعب الأدبية على النحو التالي: ألسن كفر الشيخ 368 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361 سياسة واقتصاد السويس 358 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 إعلام القاهرة 355 ألسن عين شمس 355 سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 ألسن الفيوم 353.5 إعلام عين شمس 351.5 ألسن بني سويف 350.5 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 ألسن المنيا 349 إعلام المنوفية 349 ألسن أسوان 348 ألسن سوهاج 347.5 ألسن الأقصر 346.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345 إعلام بني سويف 345 إعلام جنوب الوادي 343 آثار دمياط 341 آثار القاهرة 340 آثار عين شمس 340 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5 تربية بور سعيد 338.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 337 آثار الفيوم 337 آثار و لغات مطروح 336.5 آثار أسوان 335 آثار الأقصر 333.5 آثار سوهاج 331.5 تربية عين شمس 331 آثار جنوب الوادي 331 تربية الإسكندرية 330 تربية الزقازيق 329.5 تربية المنصورة 328.5 آداب العريش 327 تربية بنها 325.5 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5 تربية طنطا 325.5 آداب القاهرة 325 تربية دمنهور 323.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5 تربية كفر الشيخ 321.5 تربية حلوان 319.5 تربية دمياط 318.5 تربية مطروح 318.5 تربية السويس 318.5 آداب عين شمس 317.5 تربية مدينة السادات 317 تربية بنات عين شمس 316 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 تربية الفيوم 315.5 تجارة دمياط 315 فنون جميلة (فنون) المنصورة 315 تربية أسوان 314 تجارة القاهرة 314 تجارة و إدارة أعمال حلوان 314 تجارة العريش 313.5 تربية المنيا 313 حقوق دمياط 312 آداب الإسكندرية 312 آداب حلوان 312 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5 تربية بني سويف 310.5 تجارة الإسكندرية 310.5 تربية العريش 309.5 تربية أسيوط 309.5 تجارة عين شمس 309 تربية الوادي الجديد 308.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308 تربية جنوب الوادي بالغردقة 308 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308 آداب بنها 307 تربية جنوب الوادي 307 حقوق سوهاج 306.5 تربية سوهاج 306.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5 تجارة جنوب الوادي 305.5 تجارة المنصورة 305.5 تجارة الزقازيق 305.5 دار العلوم القاهرة 304 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 303.5 حقوق بور سعيد 303.5 آداب انتساب موجه القاهرة 303.5 حقوق كفرالشيخ 302.5 آداب بنات عين شمس 302.5 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301 فنون جميلة (فنون) المنيا 301 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 300 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300 تجارة بنها 300 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300 آداب انتساب موجه عين شمس 300 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5 آداب انتساب موجه العريش 299 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299 آداب و علوم إنسانية السويس 298.5 آداب المنوفية بشبين الكوم 298 تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5 آداب دمياط 297 آداب الفيوم 297 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297 آداب انتساب موجه الإسكندرية 297 تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5 آداب المنصورة 296.5 تجارة كفر الشيخ 296 تربية (طفولة) كفر الشيخ 296 تجارة بور سعيد 296 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296 سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5 آداب انتساب موجه حلوان 295.5 آداب طنطا 295.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295 تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5 تربية (طفولة) عين شمس 294.5 تجارة أسوان 294.5 تجارة طنطا 294 تجارة دمنهور 294 تربية نوعية القاهرة 293.5 تربية (طفولة) طنطا 293.5 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5 آداب الزقازيق 293.5 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5 آداب بور سعيد 293.5 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293 آداب أسوان 292.5 تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 آداب انتساب موجه بنها 292.5 تجارة السويس 292 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292 تربية (طفولة) السويس 292 آداب كفر الشيخ 291.5 تجارة بني سويف 291.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5 حقوق القاهرة 291 تربية طفولة مبكرة القاهرة 291 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 آداب دمنهور 290.5 حقوق المنيا 290 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290 تجارة مدينة السادات 289.5 تجارة أسيوط 289.5 تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 درجة

وانطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمنعقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأعلن وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية .

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى ، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.