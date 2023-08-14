اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:52 م
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"مياه الدقهلية": انقطاع المياه ببعض مناطق دكرنس غدًا لمدة 10 ساعات

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:50 م
"مياه الدقهلية": انقطاع المياه ببعض مناطق دكرنس غدًا لمدة 10 ساعات قطع المياه
الدقهلية _محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من: نجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان، ودموه بمركز دكرنس، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 15/8/2023 لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 8:00 صباحًا، وحتى الساعة 6:00 مساءًا.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط قطر 600مم (بوليستر) بشارع مجلس المدينة بدكرنس.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
 
 
 
 


 

 


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