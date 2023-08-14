"مياه الدقهلية": انقطاع المياه ببعض مناطق دكرنس غدًا لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من: نجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان، ودموه بمركز دكرنس، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 15/8/2023 لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 8:00 صباحًا، وحتى الساعة 6:00 مساءًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط قطر 600مم (بوليستر) بشارع مجلس المدينة بدكرنس.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.