معهد الكتاب المقدس بكنيسة مارجرجس كوتسيكا يعلن فتح باب التقديم للدراسة 17 سبتمبر

كتب: محمد الأحمدى

أعلن معهد الكتاب المقدس التابع الكنيسة مارجرجس كوتسيكا، عن فتح باب التقديم لاستقبال دفعة جديدة بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث تبدأ الدراسة يوم الاحد الموافق 17سبتمبر 2023 وتستمر حتى شهر يونيه 2024، موضحاً أن الدراسة النظامية يومين في الأسبوع .

وأوضح المعهد، أن الدارس يختار نظام الدراسة المناسب له إما الدراسة النظامية ( الحضور بالمعهد ) للدارسين قاطنى القاهرة الكبرى أو الدراسة بنظام الـ Online ( التعلم الذاتى ) فقط للدارسين فى المحافظات وخارج مصر.

وأشار إلي أن الامتحانات سواء للدراسة النظامين أو الدراسة بنظام الـ Online تكون على موقع إلكتروني وتستمر الامتحانات لمدة تحددها إدارة المعهد حتى تتناسب وفروق التوقيت مع الدارسين خارج مصر، لافتا إلي أن الدراسة بالمعهد على سنتين تقسم السنة الدراسية إلى ترمين وفى نهاية السنة الثانية يمنح الدارس شهادة اتمام الدراسة بالمعهد فى حفل التخرج السنوى للمعهد.

وتابع، يوفر المعهد الكتب والملازم الخاصة بالمواد الدراسية بالمعهد للدارسين، حيث يتم رفعها على الموقع الخاص بالمعهد أو الحصول عليها من مقر المعهد و شحنها ( للدارسين خارج نطاق القاهرة الكبرى ).

وأعلن المعهد أن المصروفات للدراسين داخل مصر 500 جنيه مصرى غير شاملة الكتب والملازم – اختيارى ( طبقاً لتكلفتها الفعلية ) والشحن، وخارج مصر تكلفتها 70 دولار امريكى غير شاملة الكتب والملازم.

ويذكر أن معهد الكتاب المقدس تأسس عام 2002م ، تحت رعاية الأسقف الأنبا دانيال أسقف المعادي، وهدف المعهد أن كل مسيحى يحيا بالكتاب المقدس مؤهل للشهادة الحية للسيد المسيح فى كل الظروف وقادر على التأثير الإيجابى الفعال فى الأسرة والكنيسة والمجتمع والوطن.