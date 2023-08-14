اليوم السابع
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مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة أثناء تبادل إطلاق النار بأسيوط

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:22 م
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة أثناء تبادل إطلاق النار بأسيوط سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط  سبق اتهامه فى 7 قضايا ما بين "شروع فى قتل - سلاح نارى سرقة بالإكراه " ، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 13 عام فى قضيتي "شروع فى قتل وسرقه بالإكراه، بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية وعدد 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


عنصر اجرامي

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