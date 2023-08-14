مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى انقلاب ميكروباص على طريق مطروح.. بالأسماء

مطروح _ حسن مشالي

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين جميعهم من محافظة القاهرة، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران فيها، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي أمام قرية ألماظة السياحية، عند الكيلو 35 شرقي مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

استقبل مستشفى مطروح العام، جثة هامدة لشخص لم يتم التعرف علي بياناته، و14 مصابًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران فيها، وهم أحمد محمد عبدالعزيز "47 سنة " من القاهرة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، وسمر أحمد طه " 30 سنة" القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، وهانيا تامر محمد "9 سنوات" القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، وفرح أحمد طه " 24 سنة" القاهرة،كدمات متفرقة بالجسم، وهنا أحمد طه "22 سنة" القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، ويوسف أحمد طه "27 سنة" القاهرة، اشتباة كسر بالفقرات العنقية والحالة العامة متوسطة، صباح محمد يوسف "55 سنة" القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد طه"27 سنة " القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، وكارما تامر محمد"10 سنوات" القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، وحسين مبروك حسين " 46 سنة"القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، عمر هشام طه " 22 سنة " القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، وساجدة تامر محمد "4 سنوات " القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد طه "30 سنة " القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، ومايكل رأفت عزمي" 26 سنة" القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم، وإجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.