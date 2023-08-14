مصادرة كميات من السجائر وأغذية منتهية الصلاحية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، مواد غذائية وسجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله اسماعيل مدير الادارة وأحمد مرسي المفتش بالإدارة بحملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 112عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر، كما تم ضبط 4400 عبوة مانجو خاصة بالأطفال مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 76 قاروصة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر بإجمالى عدد 760علبة سجائر.