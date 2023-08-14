محافظ قنا يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحى لقرى شمال بتكلفة 821 مليون جنيه

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، أعمال التسليم التي تمت حتى الآن وتلافي الملاحظات مع الشركة المنفذة للمشروع وسرعة استخراج موافقات الحماية المدنية تمهيدًا للتشغيل الكامل للمشروع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة.

وأوضح محافظ قنا، أن حجم الاستثمارات بمشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا والذى يضم قري " الاشراف البحرية، القناوية، الطوابية، جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، المخادمة، الغوصة، الشيخ عيسي، الحجيرات " بلغ حوالي 821 مليون جنيه، يستفيد منه 183 ألف نسمة من اهالي تلك القري، مشيرا إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة، حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية.

وأضاف الداودي، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى وبصفة خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مما ساهم في إعادة ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.