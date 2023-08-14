محافظ بورسعيد يفتتح البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة بالمحافظة.. صور

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس الأحد، البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة وبطولة الأندية الإفريقية، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 أغسطس 2023، والمقامة بالصالة الرياضية ببورسعيد، تحت اشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الافريقي والعربي لكرة السرعة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمستوى التجهيزات المقامة بالمدينة الرياضية لاستقبال ضيوف المحافظة من دول أفريقيا، استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة ببورسعيد، مؤكدا أنه تم توفير كافة الدعم اللوجيستي بما يضمن سير فعاليات البطولة في هدوء وانتظام مع توفير كافة سبل الراحة للمشاركين في البطولة.

وخلال الفاعلية كرم محافظ بورسعيد ورئيس الاتحاد المصري والعربي اللاعبين الفائزين ببطولة كرة السرعة الفردية والتي أقيمت فعاليتها أمس.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية، والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي والرياضي، والتوسع في الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين من داخل مصر وخارجها.

ويشارك في البطولة 11 دولة افريقية "مصر، السودان، جنوب السودان، ليبيا، الكاميرون، تنزانيا، الصومال، كينيا، موريتانيا، جزر القمر، والجزائر" ، وما يقارب من 400 لاعب ولاعبة وجهاز فني وإداري ومدربين وحكام وقدمت فرقة عجميات بقيادة الفنان عمرو عجمي عدد من الفقرات الفنية التي نالت اشادة الجميع .