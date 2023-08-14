محافظ المنوفية يتفقد محطة صفط جدام ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمركز ومدينة تلا، تابع خلالها آخر مستجدات الموقف التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية (الميجا)، للتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الاستاذ بسيونى عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة الصرف الصحى بصفط جدام على مساحة أكثر من 12 ألفا م2، بطاقة استيعابية ( 4000 : 6000 ) م3/يوم، وبقيمة تعاقدية قاربت 128 مليون جنيه، تنفيذ شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، وخلال تفقده استمع المحافظ لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم وحدات معالجة، أحواض تجفيف، مزج كلور، المبنى إداري، معمل، مبانى المولد، وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على انتظام سير العمل بكافة المواقع المستهدفة بالبرنامج، حيث تم نهو الأعمال المدنية بنسبة 85 %، الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 45 %، وسيخدم المشروع ما يقرب من 66 ألف مواطن بـ 6 قرى مجاورة، ومن المقرر أن يتم نهو المشروع فى منتصف 2024، مؤكداً أنه بفضل توجيهات المحافظ احتلت " المنوفية " الصدارة بين محافظات الجمهورية فى تنفيذ معدلات أداء ونسب إنجاز مرتفعة فى تنفيذ مشروعات " الميجا "، وخلال تفقده أكد المحافظ أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمى وهام ويعود بالنفع العام على المواطنين، موجهاً رئيس مدينة تلا بتقديم الدعم اللوجيستى اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً على الصالح العام.

وإستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بإفتتاح مدرسة أنور السادات الثانوية بعد الإنتهاء من تطويرها على مساحة أكثر من 7900م2، بقيمة تعاقدية تزيد عن 3 مليون جنيه، بإجمالى 27 فصل دراسي، 2 معمل كمبيوتر، 3 معامل ( فيزياء، كيمياء، أحياء ) تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية، وتم إستعراض عدة فقرات غنائية، وتفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية والمعمل التكنولوجى ومحيط المدرسة، مشيداً بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة، يأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

فيما تفقد المحافظ حديقة سعد درويش بمدينة تلا، والتى تضم مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد خشبية وبلاط إنترلوك وأعمدة إنارة، وأضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بنسبة إنجاز 100% وتم نهو إجراءات التسليم الإبتدائى فى منتصف شهر أبريل الماضي، بهدف المساهمة فى إحداث واجهة حضارية وخلق متنفس جمالى يليق بأهالى المنوفية.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية الأعمال النهائية لتطوير كورنيش ترعة البتانونية بإجمالى تكلفة تصل إلى 8 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تطوير الكورنيش بشكل كامل من صب الحائط الساند وأعمال التعلية والمبانى وتركيب بلاط انترلوك والخرسانية المطبوعة والبرجولات وتركيب حديد الكريتال والأعمدة الديكورية والتشجير ومقاعد المواطنين على جانبى الكورنيش لإضفاء مظهراً جمالياً ومتنفساً حضارياً للأهالى.

واختتم المحافظ جولته الميدانية الموسعة بتفقد أعمال قطع الفرمة ( متفرعات شارع بورسعيد مع شارع أحمد عبد العزيز ) بمدينة تلا بعدد 6 متفرغات وبإجمالى أطوال 1600 م تقريباً، وذلك ضمن خطة الاستثمارية لمركز تلا بإجمالى 19، 50 مليون جنيه، وتم رفع مناسيب الشوارع وجارى أعمال قطع الفرمة ورفع كافة الإشغالات ونواتج التطوير لـ 3 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم تمهيداً لأعمال الرصف، وشدد محافظ المنوفية بالالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف، موجهاً رئيس المدينة بضرورة التواجد الميدانى ومتابعة الأعمال بصفة مستمرة والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أولاً بأول لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وإحداث تنمية شاملة للمواطن المنوفى.