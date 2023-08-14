محافظ القليوبية يفتتح 12 مشروعا خدميا في طوخ بتكلفة 902 مليون جنيه.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 11 مشروعا خدميا في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمركز ومدينة طوخ، بتكلفة إجمالية بلغت 902.8 مليون جنيه، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة قطاع الصحة، حيث تفقد مستشفى طوخ المركزي والتي تبلغ مساحته 3000 م2 تقريبًا بإجمالي مسطح عام للمستشفى 15 ألف متر، بتكلفة 308 ملايين جنيه.

وأوضح المحافظ، أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت نحو 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 90%، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، كما أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التركيب بفراغات العمليات، كما يجري الآن بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فإنه جارٍ العمل في تركيب المصعد الأخير وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.

وأكد المحافظ أن قطاع الصحة شهد تطورا ملحوظًا خلال الثلاث سنوات السابقة وتعددت الإنجازات، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها 35 مشروعا بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من مستشفى قها المركزي بتكلفة بلغت 322.8 مليون، وتم الانتهاء من مستشفى كفر شكر المركزي باعتماد 511 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مستشفى الخانكة المركزي باعتماد 400 مليون جنيه.

بالإضافة إلى دفع الأعمال بمستشفى القناطر الخيرية باعتماد 283 مليون جنيه، كما تم دفع الأعمال بمستشفى بنها التعليمي بتكلفة 446 مليون جنيه، كما تم دفع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى ناصر العام بشبرا بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم متابعة تنفيذ أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة مستشفيات صدر 23 يوليو (150 مليون جنيه - شبين القناطر ( مليار جنيه) وحميات بنها وحميات طوخ باعتماد 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون والمشاركة المبرم بين المحافظة وجامعة بنها بشان إقامة مستشفى بنها الجامعي الجديد بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

ثم استكمل محافظ القليوبية جولته بقطاع الأبنية التعليمية، وتابع المحافظ جولة اليوم بافتتاح مدرسة بلتان للتعليم الأساسي والتي تم إنشاؤها بمبلغ 6.6 مليون جنيه وإجمالي مساحة المدرسة 3164 مترا مربعا ويقع المبنى على مساحة 410 أمتار مربعة وعدد الفصول قبل عملية التوسعة 22 فصلا ليصبح إجمالي عدد الفصول 44 فصلا دراسيا.

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية وأثنى على التشطيبات النهائية للمدرسة وفرشها المتميز موجها بضرورة الحفاظ على المدرسة وأساسها والاهتمام بالصيانة الدورية لها والاهتمام أيضا بالتشجير وتوفير بيئة جديدة للطلاب أثناء الدراسة مؤكدا أن المدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ العام المقبل.

كما افتتح المحافظ توسع مدرسة عرب الغديري للتعليم الأساسي والتي تقع على مساحة 1171 متر مربع ويقام المبنى الإضافي على مساحة 165 مترا مربعا، وتتكون المدرسة من 20 فصل دراسي، حيث تم إضافة 8 فصول جديدة في التوسعات التي تم افتتاحها اليوم وستصل الكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول 38 طالبا فقط، وسيتم تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه.

وخلال جولة اليوم افتتح محافظ القليوبية أيضا توسعات مدرسة الحصة الابتدائية، والتي تتكون من 24 فصلا بعد إضافة 5 فصول في التوسعات الجديدة وسيتم إدخال المدرسة العام المقبل مع العام الدراسي.

كما افتتح الهجان مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي، والتي يتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه على مساحة 350 متر مربع، وسيتم توسعة المدرسة بـ 13 فصلا دراسيا ليصل عدد الفصول إلى 44 فصلا.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال مدرسة الشهيد رضا محمد عبد الخالق (إحلال جزئي)، والتي كان عدد الفصول بها قبل التوسع 49 فصلا وتم إضافة 36 فصلا بإجمالي عدد الفصول 86 فصلا، بالإضافة إلى فصل تحويلات بتكلفة 18 مليون جنيه وتبلغ مساحة المدرسة 7023 م2 ومساحة المبنى 588 متر مربع ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 70%، ووجه المحافظ بدفع الأعمال للانتهاء منها وإدخالها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ القائمين على المدارس بالحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية لها والاهتمام بالأشجار وتفعيل مبادرة 100 مليون شجرة، وإشراك الطلاب في عملية الزراعة لنشر ثقافة البيئة النظيفة والمشروعات الخضراء.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة.

وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب توجه محافظ القليوبية لمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة وتنقية إمياي والتي تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب/ يوم، بعد إضافة توسعات المرحلة الثانية بقدرة 10 آلاف متر مكعب، ومن المخطط لها في المرحلة الثالثة أن تصل إلى 40 ألف متر مكعب/ يوم وتخدم قرى إمياي وكفر العمار والعمار وأكياد دجوى والعزب التابعة لهم وتقع على مساحة 14 فدان ووصلت نسبة تنفيذها 95%، وتم توريد الكهروميكانيك وجاري تركيبه وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 150 مليون جنيه للمرحلة الثانية.

كما تفقد محافظ القليوبية اليوم محطة صرف صحي السيفا والتي يتم العمل على إنشائها بقدم وساق لإدخالها الخدمة ديسمبر المقبل، وتم الانتهاء من الشبكة بنسبة 100% ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 70% وسيتم ربطها على محطة معالجة كومبتين وبلغت تكلفة المشروع إلى 93 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ أيضا محطة صرف صحي برشوم والتي بلغت نسبة تنفيذها 65%، وسيتم ربطها على محطة معالجة إمياي وبلغت تكلفة المحطة إلى 85 مليون جنيه، وتفقد المحافظ المحطة ووجه بالعمل على دفع الأعمال لإدخالها الخدمة آخر العام الجاري، كما التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم حيث استجاب المحافظ لمطالبهم بإدخال الصرف الصحي للكتل العمرانية الملاصقة للحيز العمراني لتحقيق الاستفادة لأكبر قدر من المواطنين بالمشروع.

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع صرف صحي كومبتين والذي يخدم قرية كومبتين وكفر الفقهاء وعزبة الباجور ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة إلى 30%، كما تم الانتهاء من الشبكات وخط الطرد بنسبة 100% ووجه المحافظ بدفع الأعمال للانتهاء منها لخدمة مواطني القرى التابعة لها.

تفقد المحافظ أيضا توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم بتكلفة 110 مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 79%، وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهي قرى كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة، كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول (بطاقه 10 آلاف متر3/يوم بتكلفة 140مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى (نامول- سنهرة- خلوة سنهرة- عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول- دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).

ويذكر أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بلغ 524 مشروعا بتكلفة إجمالية 10.240.526 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية الحالية بمدينة طوخ سوف تتم في قطاع رصف الطرق رصف شوارع داخل المدينة بمنطقة شرق السكة الحديد بنحو 18 شارعا بطول 6100م، كما سيتم رصف شوارع داخل المدينة بمنطقة غرب السكة الحديد بعدد شوارع تبلغ 14 شارعا بطول 6100م، بالإضافة إلى رصف بالإنترلوك داخل المدينة لمنطقة شرق وغرب السكة الحديد لـ 30 شارعا بطول 4535م بمتوسط عرض 10م.

جاء ذلك بحضور كلًا من أعضاء مجلسي النواب واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.