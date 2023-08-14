محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 97.2%

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) الدور الثاني للعام الدراسى 2023 بنسبة نجاح 87.2% عن الدورين الأول والثاني.

كما قام محافظ الإسكندرية باعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.8%، وكذا اعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع وكذا الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100% .

وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 102817 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين بالدور الأول 83939 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين بالدور الثاني 13347 طالبا وطالبة.