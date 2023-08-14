مجموعة "إيكواس" تُدين محاكمة رئيس النيجر بتهمة الخيانة العظمى

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أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إعلان السلطات العسكرية في النيجر اعتزامها تقديم الرئيس محمد بازوم، للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، معربة عن دهشتها من هذه الخطوة.

وأوضحت المجموعة -في بيان مساء اليوم الاثنين- أنها تدين هذه الخطوة التي "تعد نوعا جديدا من الاستفزاز وتتنافى مع ما أبدته السلطة العسكرية من رغبة في إعادة النظام الدستوري عبر السُبل السلمية".

وشددت المجموعة على أن الرئيس محمد بازوم ما يزال الرئيس المنتخب للنيجر المعترف به لدى مجموعة دول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي.

وأدانت المجموعة الاحتجاز غير القانوني للرئيس بازوم، داعية إلى إطلاق سراحه على الفور وإعادته لممارسة مهام منصبه.