اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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مجلس وزراء البحرين يؤكد أهمية لقاء الرئيس السيسي والملك حمد لتعزيز التعاون

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:23 م
مجلس وزراء البحرين يؤكد أهمية لقاء الرئيس السيسي والملك حمد لتعزيز التعاون الرئيس السيسي وعاهل البحرين
أ ش أ

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أشاد مجلس الوزراء البحريني بنتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أهميته في تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين البلدين على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين في قصر القضيبية، برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).


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عاهل البحرين

مصر

مجلس الوزراء البحريني



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