متطوعو حياة كريمة بكفر الشيخ يوزعون الماء المثلج على العمال والمواطنين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، توزيع متطوعي مؤسسة حياة كريمة، قارورات المياه المثلجة على العمال والسائقين والمواطنين، والباعة، نظرا لحرارة الجو في الشوارع وارتفاع الرطوبة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق ، ونائبه سند أبو كيلة، نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل وتنسيقها مع مؤسسة حياة كريمة.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، وقد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن اليوم الاثنين، الموافق 14 أغسطس، سيشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



توزيع المياه على المواطنين



توزيع المياه على الباعة



توزيع المياه على العمال بدسوق



توزيع المياه على العمال_1



توزيع المياه على المواطنين



توزيع المياه على سائقي التوك توك



توزيع قاراروات المياه المثلجة على العمال والسائقين بدسوق



متطوعي حياة كريمة مع رئيس مدينة دسوق