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متحدث التعليم العالى: الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من الدراسة فى الجامعات

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:55 م
متحدث التعليم العالى: الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من الدراسة فى الجامعات عادل عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من الدراسة في الجامعات ، موضحا أن الجامعات تاريخها كلها أنها مصدر إشعاع ثقافى وفى للطلاب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى أن كل الأنشطة الجامعية بكافة أنواعها متاحة بكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وهى فرصة للشباب كي يخلقون من أنفسهم بطلا وفنانا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن الجامعات معنية باكتشاف المواهب وهي فرصة للمشاركة في المسابقات والمسرح والبطولات الرياضية التي تشارك فيها الجامعات .

 


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