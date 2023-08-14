اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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لبنان يعلن تجميد الحسابات المصرفية لرياض سلامة وشركاء له

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:05 م
لبنان يعلن تجميد الحسابات المصرفية لرياض سلامة وشركاء له رياض سلامة
وكالات

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قال هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان "المركزي" في بيان الاثنين، إنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة، وشركاء له ورفع السرية عنها.

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء غير المشروع، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية كاسثمارات في قطاع العقارات الأوروبي.

وأورد التقرير الذي يتألف من 332 صفحة، أن الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين العامين 2015 و2020.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات السلبية لعمل البنك قد تم طمسها في الميزانية العمومية التي تصدر عن البنك المركزي ضمن بياناته المالية السنوية، ذلك أن البيانات تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية، أتاحت المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح والتستر على الخسائر.

 

 


رياض سلامة

لبنان

المصرف المركزى فى لبنان



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