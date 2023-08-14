لأول مرة منذ مارس 2022.. الروبل يصل أدنى مستوياته أمام الدولار

وكالات

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في بورصة موسكو حاجز الـ100 روبل، الإثنين، لأول مرة منذ 23 مارس 2022، بحسب بيانات التداول.

وحسب موقع الحرة، كشفت البيانات أنه اعتبارا من الساعة 9.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى 100.0075 روبلاً.

وبحلول الساعة 9:20 بتوقيت موسكو، تسارع نمو الدولار قليلا وتم تداوله عند 100.19 روبلا (+ 0.76 بالمئة)، في الوقت نفسه ارتفع اليورو إلى 109.56 روبلا (+ 0.72 بالمئة)، بينما ارتفع اليوان بنسبة 0.58 بالمئة إلى 13.774 روبل.

وبذلك تواصل العملة الروسية التراجع في ظل المخاطر السياسية، وتراجع أسعار النفط، ومخاوف من أن تتحول وزارة المالية نحو شراء عملات أجنبية هذا الشهر.

وقال البنك المركزي الروسي، بوقت سابق هذا الشهر، إن "اختلال الميزان التجاري مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات هو السبب الرئيسي لضعف الروبل".

وتواصل العملة الروسية التراجع منذ غزو أوكرانيا أواخر فبراير 2022، والذي تبعه عقوبات اقتصادية كبيرة من دول غربية.