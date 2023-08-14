كيف تتسبب التفاعلات السامة للأدوية فى الإصابة بالخرف؟

كتب حسام الشقويرى

الأدوية هي السبب الشائع في التدهور العقلي والإصابة بالخرف، ومع تقدم العمر، يصبح الكبد أقل كفاءة في استقلاب الأدوية، وتبطئ الكلى إزالتها من الجسم، ونتيجة لذلك، تميل الأدوية إلى التراكم في الجسم، ويكون كبار السن في حالة صحية سيئة وأولئك الذين يتناولون العديد من الأدوية المختلفة معرضين للخطر بشكل خاص، وفقًا لما نشره موقع helpguide.

وتشمل أسباب الخرف والاضطرابات التنكسية الأخرى (تنكس الفص الجبهي الصدغي، ومرض باركنسون، ومرض هنتنجتون)، وأورام الدماغ البطيئة النمو، أو التهابات الجهاز العصبي المركزي (مرض كروتزفيلد جاكوب، وخرف الإيدز، الزهري العصبي).

وغالبًا ما تكون الأعراض الأولى لفقر الدم الخبيث عند كبار السن هي الارتباك والبطء والتهيج واللامبالاة، ويمكن أن يكون الخرف أحد أعراض فقر الدم الخبيث، وهي حالة نادرة ناجمة عن انخفاض مستويات فيتامين ب 12، في الأشخاص المصابين بفقر الدم الخبيث، وينتج نخاع العظم خلايا دم حمراء أكبر وأقل عددًا من الطبيعي.

كما أن استسقاء الرأس ("الماء على الدماغ") يتسبب في الإصابة بالخرف وهو زيادة في السائل الدماغي الشوكي حول الدماغ. تفرز البطينات السائل (تجاويف في وسط الدماغ). يدور حول الحبل الشوكي وتمتصه الأوردة على السطح الخارجي للدماغ .

وقد تكون أورام الدماغ خبيثة (سرطانية) وبالتالي قادرة على غزو الأنسجة المحيطة. أو قد تكون حميدة (قائمة بذاتها)، ويمكن أن تتداخل أورام الدماغ مع الوظائف المعرفية وتسبب تغيرات في الشخصية. اعتمادًا على موقعها ، يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض أخرى، مثل الصداع أو النوبات أو القيء، وغالبًا ما تشبه الأعراض الأولى للأورام البطيئة النمو الخرف، خاصة عند كبار السن.

وينتج الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) عادةً عن مرض جريفز، بينما ينتج نقص الإنتاج (قصور الغدة الدرقية) عادةً عن التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو. يمكن أن يسبب كلا الاضطرابين أعراضًا شبيهة بالخرف.

يمكن عكس الخَرَف تمامًا إذا بدأ العلاج قبل حدوث تلف دائم في الدماغ. لهذا السبب من المهم إبلاغ الطبيب بأي علامات للخرف في أقرب وقت ممكن، وغالبًا ما يكون تشخيص الخَرَف القابل للانعكاس أسهل في التشخيص من الخَرَف الذي لا رجعة فيه لأنه عادةً ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى واضحة. ومع ذلك ، في الحالات أو الحالات التالية، قد يكون الخرف هو العَرَض الأساسي، أو حتى الوحيد. وقد يؤدي العلاج المناسب إلى تحسين أو حتى استعادة الأداء المعرفي