"كونا" تبرز تأكيد الرئيس السيسي أهمية تعزيز الجهود لإحياء عملية السلام

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أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية تعزيز جهود البلدين نحو تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

ونقلت وكالة "كونا " مساء اليوم الاثنين، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي قوله " إن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي مع الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة لمصر تضمنت المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين ".

وأشارت إلى أن المتحدث صرح بأن اللقاء شهد استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ضوء دور الدولتين الذي يهدف إلى تدعيم أسس الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

وأضافت أن الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني أعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة والتطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.