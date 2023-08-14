كوريا الجنوبية تقدم مليونى دولار لمساعدة جزر هاواى فى إخماد حرائق الغابات

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الاثنين - أن حرائق الغابات الأخيرة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 93 شخصا، مما يجعلها أكثر الحرائق فتكا بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، مع خسائر تقدر بما لا يقل عن 6 مليارات دولار.

وتخطط سول لتوصيل المياه والغذاء والإمدادات الأخرى المشتراه من السوبر ماركت الكوري المحلي إلى حكومة هاواي، بالإضافة إلى المساعدة المالية لمنظمات المعونة المحلية.

وأعربت الوزارة عن الأمل في أن تساهم المساعدات حكومة هاواي على التعافي السريع من الكارثة والعودة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات إلى حياتهم اليومية، والمساهمة في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين"، مشيرة إلى أن حاكم هاواي جوش جرين أعرب عن تقديره العميق لمساعدة كوريا الجنوبية.