كل ما تريد معرفته عن محطة الطاقة الشمسية بميناء الحمراء بالعلمين الجديدة

كتبت – مروة الغول

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددا من مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بعض المشروعات بميناء الحمراء، وتضم مشروع محطة الطاقة الشمسية، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1-مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات.

2- تهدف محطة الطاقة الشمسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد علي الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميجاوات ساعة خلال السنة لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي وكذلك الانبعاثات الكربونية.

3- نفذت المحطة شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

وتعد البنية التحتية لقطاع البترول بمنطقة العلمين الجديدة ممثلة في ميناء الحمراء البترولي فرصة و مزايا مهمة يعمل قطاع البترول علي تعظيمها واستغلالها علي النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها يدعمه في ذلك الموقع الجغرافي والكفاءات البشرية، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد أن هناك رؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لإستثمار الامكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء وتوسعاته بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر.