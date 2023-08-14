قوافل ثقافية وطبية ومسرح للعرائس لأطفال قرية بهيج ضمن "حياة كريمة" بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد مركز شباب بهيج التابع لمركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية ، عدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والطبية، وذلك ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها على هامش مشروعات المبادرة، وذلك تحت إشراف اللواء خالد زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب .

وأعلن مركز ومدينة برج العرب، أن مركز شباب قرية بهيج شهد فعاليات القافلة المائية ،بالتعاون مع شركتى مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، و تضمنت فعاليات القافلة لقاءات توعوية لأهالي القرية عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، بجانب الإشارة إلى لجنة الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه برئاسة وزارة الموارد المائية والرى والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية .

وشهدت الفاعليات ،ندوات دينية وثقافية وصحية للمرأة، مسرح عرائس للأطفال، تواجد خدمة العملاء وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة استطلاع الرأى وإدارة التسويق للقطع الموفرة، مع توفير دكتور باطنة، و توزيع الأدوية بالمجان ،وسط إقبال كبير من أهالي قرية بهيج وذلك بحضور راقى عبد الوكيل رئيس الوحدة المحلية بقرية بهيج .

علي صعيد آخر ، أعلنت شركة مياة الشرب عن بدء تلقى المستندات الخاصة للطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى 2023/2024..

و المستندات المطلوبه من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسى هى:

• ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني

• أصل شهادة الإعدادية +2 صورة منها أو بيان نجاح مختوم بشعار الجمهورية

• شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة منها

• عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر مسجل عليها رقم تليفون ولي الأمر + صورة بطاقة الأم

• البطاقة الصحية الخاصة بالطالب (الصفراء)

• إيصال إيداع المصروفات الدراسية (التعليم الفني ) من البريد +2 صورة منها

• عدد 8 صورة شخصية مقاس 4 × 6 مطبوع عليها اسم الطالب رباعي

• شهادة ولاية تعليمية باسم ولي الأمر + 2 صورة منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال + عدد 2 صورة منها

• مبلغ (1500 جنيه) "ألف وخمسائة جنيه مصري لا غير " قيمة المصروفات المدرسية

• مبلغ (2000 جنيه) "ألفان جنيه مصري لا غير " قيمة قسط الجهاز اللوحي (تابلت) الخاص بالطالب

• استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكترونى استمارة رقم (3)

• تقدم الملفات عن طريق ولي الأمر شخصيا (أو صاحب الولاية التعليمية) وذلك للتوقيع على بعض الإقرارات، وذلك حتى يوم الخميس 24 أغسطس الجارى، ويسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ في حالة عدم تقديم ملف الطالب.



فاعليات توعية لاطفال بهيج برج العرب ضمن مبادرة حياة كريمة



فاعليات ثقافية وتوعية بقرية بهيج برج العرب



مسرح عرائس لاطفال بهيج ضمن مبادرة حياة كريمة



