اليوم السابع
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غرق مستشار السفير الأوكرانى لدى أرمينيا فى بحيرة سيفان

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:30 ص
غرق مستشار السفير الأوكرانى لدى أرمينيا فى بحيرة سيفان غرق - أرشيفية
وكالات

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أفادت خدمة الإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية الأرمنية بأن مستشار السفارة الأوكرانية لدى أرمينيا قد غرق في بحيرة سيفان.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد تلقى المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لإدارة الإنقاذ الإقليمي في منطقة جيجاركونيك، مساء الأحد، معلومات تفيد بأن رجال الإنقاذ في الشاطئ العام الثاني لبحيرة سيفان، لاحظوا وجود مواطن في المياه أثناء قيامهم بمهامهم على بعد 25 مترا من الشاطئ، حيث قام رجال الإنقاذ بانتشال الجثة من عمق حوالي 1.5 متر، وسلموها إلى الشاطئ، حيث أعلن الأطباء وفاته.

وبحسب الموقع فإن الغريق هو مستشار السفير الأوكراني في أرمينيا، وأفادت "تاس" بأن الغريق هو القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في أرمينيا مؤقتا ألكسندر سينتشينكو.

 


اوكرانيا

أرمينيا

بحيرة سيفان

منطقة جيجاركونيك



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