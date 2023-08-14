طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات وشديد الحرارة في الكويت والبحرين

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة. ويتوقع طقس حار الى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية."

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والمد الثاني عند الساعة **:**

و الجزر الأول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 20:15 والجزر الأول عند الساعة 28 :15 والجزر الثاني عند الساعة 03:16 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .. درجة الحرارة الصغرى: 32 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب أحياناً والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .درجة الحرارة العظمى 45 م درجة الحرارة الصغرى 31 م الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %