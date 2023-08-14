سرقة مكتبة تكشف تشكيلا عصابيا فى القاهرة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة جهاز كمبيوتر من داخل مكتبة بمنطقة التبين أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات والشقق السكنية، حيث بستخدمان أسلوب كسر الأبواب في ارتكاب جرائمهما.

أضاف المتهمان، أنهما كسرا باب المكتبة، واستوليا على جهاز الكمبيوتر، تمهيدا لبيعه، وتقسيم قيمته بينهما، وضبط بمسكن أحدهما المسروقات المستولى عليها من السرقات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة التبين و 15 مايو) لقيامهما بسرقــة جهاز كمبيوتــر بمشتملاتــه من داخل مكتبه بدائرة قسم شرطة التبين، وبمواجهتهمــا إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وبتطوير مناقشتهمــــا أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب ، وأضافا بارتكاب واقعة سرقة آخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.