زوج بدعوى نشوز: "باعت العشرة وتخلت عنى بعد 18 سنة زواج ولاحقتني بـ9 دعاوى حبس"

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به انتقاماً منه علي رفضه منحها مصروف شهري 10 ألاف جنيه بعد اكتشافه قيامها منح نصف المبلغ لشقيقتها دون إذن منه، قائلا:" دمرت حياتي، وحصلت على مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف جنيه مؤخرا ومنحتها لشقيقتها وعندما أعترض اتهمتني بالبخل لأعيش في عذاب ".

وأضاف الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة:" زوجتي باعت عشرة 18 سنه بسبب شعور شقيقتها بالإهانة بسبب رفضي سرقهم اموالي، ولاحقتني بـ 9 دعاوي حبس للانتقام مني، وحاولت بكل الطرق حل الخلافات وديا، ولكنها استمرت في تعنيفي والإساءة لي، وطردتني من منزلي".

وتابع:" حتي نفقات الألعاب والترفيه لم تتركها وطلبت الحصول على 7 ألاف جنيه، بخلاف الفرش والغطاء والمرافق والعلاج، وتوجيهها السب والقذف لي بخلاف لسانها السليط، وتسببها لي بالحرج أمام اولادي، وتعسفها في رد حقوقي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.