روسيا ترسل مذكرة إلى بولندا لتوضيح ملابسات اعتقال روسيين بتهمة "التجسس"

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صرح سفير روسيا لدى بولندا سيرجي أندرييف بأن السفارة الروسية أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البولندية لتوضيح ملابسات اعتقال مواطنين روسيين اثنين بتهمة "التجسس".

وقال أندرييف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، إن الجانب البولندي لم يبلغ القنصلية الروسية باحتجاز المواطنين الروسيين، طبقًا للإجراءات المتبعة بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، مشيرًا إلى "عدم وجود إخطار رسمي حتى الآن، ولم يتقدما هما أنفسهما ولا أقاربهما أو محاموهما".

وأضاف السفير الروسي أنه من أجل توضيح الموقف، أرسلت السفارة مذكرة إلى وزارة الخارجية البولندية.

كان وزير الخارجية البولندي ماريوس كامينسكي قد أعلن، في وقت سابق، على موقع التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقًا): "كشفت وكالة الأمن الداخلي البولندية، بالتعاون مع الشرطة، عن احتجاز مواطنين روسيين كانا يوزعان مواد دعائية لمجموعة (فاجنر) في كراكوف ووارسو، وقد استمع كلاهما إلى اتهامات تتعلق بالتجسس على وجه الخصوص، وتم اعتقالهما".