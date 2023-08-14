راكب يجبر طائرة على العودة إلى سيدنى بعد إقلاعها من كوالالمبور بساعتين

اضطرت طائرة ماليزية مدنية إلى العودة مجددا إلى مدينة سيدني الأسترالية، بعد إقلاعها بساعتين، متجهة إلى كوالالمبور، اليوم الاثنين، بسبب سلوك مضطرب لأحد الركاب.

وغادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية من سيدني في الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (03,40 بتوقيت جرينتش)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب نيو ساوث ويلز، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15,47 (05,47 بتوقيت جرينتش).

وفي بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية، قالت شركة الطيران إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب "السلوك المضطرب لأحد الركاب".

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية، إن رجلا يبلغ 45 عاما أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة. وأضافت: "لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع، ومن المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق الليلة".

ولفتت الشرطة الأسترالية إلى أنها "لن تكشف عن أمور تشغيلية، ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم".

وقال مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلا عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى، ولم يتم إلغاء أي رحلات دولية.