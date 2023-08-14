رئيس جهاز الشروق: وضع جدول زمنى لتوصيل التليفون الأرضى لمشروعات جنة وسكن مصر

كتب أحمد حسن

أكد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه عقد إجتماعاً مع مسؤولى الشركة المصرية للإتصالات وذلك بحضور المهندس جمال فتحى مدير منطقة الشروق والقاهرة الجديدة بالشركة المصرية للإتصالات لبحث مشكلات توصيل خدمة التليفونات الأرضية والإنترنت بمناطق (جنة - سكن مصر) وبعض مناطق العمارات بشرق المدينة.

وتناول الاجتماع شكاوى المتعاقدين على الخطوط الأرضية والذين لم يتمكنوا من التوصيل وتفعيل الخدمة بمشروعى "سكن مصر" و"جنة" وبعض مناطق العمارات وكذا أعطال خدمة الإنترنت بصفة عامة وتأمين الغرف الأرضية وتغطيتها وتأهيل الكبائن.

وأفادت الشركة، أنه جارى وضع برنامج زمنى للمتعاقدين لسرعة تشغيل الخدمة أما بالنسبة لتأمين الغرف فقد تم تغطية ما يقرب من (50) غرفة خلال الشهر السابق والتعامل الفورى مع البلاغات الواردة وبالنسبة لتأهيل الكبائن وتجديدها فإنه جارى تنفيذ خطة رفع كفاءة بهدف إنتظام وتحسين الخدمه بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه لن يدخر جهداً فى سبيل الإرتقاء بالخدمات الموجوده بالمدينه سواء التابعة للجهاز أو الغير تابعة لجهاز مدينة الشروق.