رئيس جامعة المنوفية يناقش خطة الجامعة والكليات فى البحث العلمى والدراسات العليا

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية، وقامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة، والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات.

كما تم خلال الإجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير و الدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة، وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

وأضاف القاصد، أن لجنة الدراسات العليا ناقشت خلال الإجتماع خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا، وسبل تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين ومتابعة تقارير الطلاب الدراسية.

وأكد "القاصد، علي ضرورة الإنتهاء من أعمال التصحيح و وسرعة إعلان النتائج، حتى يتم اتاحة الفرصة للطلاب للقيد والتسجيل وفقا لنظام الساعات المعتمدة وضرورة إنذار الطلاب التى تأتى نتائج تقاريرهم السنوية، والنصف سنوية سلبية قبل الغاء تسحيلهم

كما وجه القاصد بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد بإعداد الخطط الدراسية وتحضير جداول الدراسة.

وأكد رئيس الجامعة علي أهمية البحث العلمي والنشر الدولي، مشيرا إلي أنه تم نشر 241 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال شهر يوليو مهم 219 بحثا مشترك، و22 بحثا فرديا في حين بلغ عدد الأبحاث المنشورة 25771 بحثا.

وأعلن "القاصد"، أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الأخيرة علي منح 82 طالب درجتي الماجستير والدكتوراة ،منهم منح 24طالب وطالبه درجة الدكتوراه ، و58 طالب وطالبه درجة الماجستير بكليات العلوم- التربية- الهندسة الالكترونية- الهندسة- الآداب- الحاسبات والمعلومات- الحقوق- التجارة- الاقتصاد المنزلي- الطب- التربية النوعية – التمريض - معهد الكبد القومي - الزراعة و منح طالبان درجه الماجستير المهنى بكلية التجارة فى التخصصات العلمية المختلفة كما تم منح طالب وافد درجة الدكتوراة فى العلوم تخصص " الكمياء الحيوية".