رئيس البنك الأهلى: 7.8 مليار جنيه حجم أقساط وثيقة "معاش بكرة"

كتب هانى الحوتى

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك أطلق وثيقة معاش بكرة منذ عامين، وبلغ حجم الاكتتاب في الوثيقة 7.8 مليار جنيه أقساط عبر بيعها فى 250 فرعًا للبنك فى كل أنحاء الجمهورية، مما يدل على حجم الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على تغطية تأمينية إضافية

وأشاد "عكاشة"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعاون الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لتوفير تغطية تأمينية للمصريين بالخارج من خلال إطلاق وثيقة معاش بكرة بالدولار؛ لسداد معاش شهري ثابت يصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق.

ومن جانبه قال أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن وثيقة معاش بكرة للمصريين بالخارج بالدولار تتاح من غدًا الثلاثاء على موقع البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة لشراء الوثيقة، على أن يبلغ القسط 500 دولار بحد أقصى شراء وثيقتين، وتصرف مبلغ تقاعدي عند الوصول لسن الاستحقاق، وأن يتم دفع معاشات لمدة 10 أو 15 عاما.