دراسة تحذر من زيادة شراسة الكلاب: ارتفاع الحرارة وتوابع كورونا أهم الأسباب

يبدو أن تبعات وباء كورونا لن تنتهى قريبا حيث أشارت دراسات متعددة إلى أن الاغلاقات تسببت فى ‏زيادة كبيرة فى عضات الكلاب، بعضها مشوه، وبعضها قاتل.‏

كشفت دراسات نشرتها صحيفة ذا هيل الامريكية زيادة زيارات غرف الطوارئ الأمريكية بسبب عضات ‏الكلاب منذ بداية تفشى وباء كورونا، كما شهدت بريطانيا أيضا نفس الظاهرة وهو اتجاه تصاعدى بدا ‏قبل الوباء وقد يستمر بعده.‏

ارجع الباحثين والخبراء فى سلوك الكلاب الامر لعدة عوامل محتملة منها موجة التبنى للحيوانات الاليفة ‏خلال اغلاقات كورونا والتى وضعت الكلاب فى ملايين المنازل التى لم تكن تمتلكها من قبل. ‏

سبب آخر هو عمليات الإغلاق، التى تضع البشر والكلاب فى أماكن قريبة لأشهر متتالية، والثالث عبارة ‏عن مقاطع فيديو للحيوانات الأليفة سريعة الانتشار، مثل اللقطات المقربة للكلاب "تبتسم" بأنياب ‏مكشوفة ،ولا تنتهى دائمًا بشكل جيد.‏

ووفقا للدراسة، عضات الكلاب ليست مسارًا قديمًا للبحث الأكاديمي. والجولة الأخيرة من الاهتمام ‏العلمى بدأت بتقارير قصصية عن ضحايا عضة الكلاب الذين وصلوا إلى غرف الطوارئ بأعداد أكبر.‏

وجدت إحدى الدراسات، أن إصابات عضة الكلاب تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا كحصة من زيارات قسم ‏الطوارئ للأطفال على مدار عدة أشهر فى عام 2020، إلى حوالى 80 حالة لكل 1000 مريض.‏

وجدت ورقة ثانية، نشرت فى أغسطس 2022 فى مجلة ‏Journal of Surgical Research‏، زيادة ‏بنسبة 25 % فى عضات الكلاب عند الأطفال من 2019 إلى 2020.‏

ورصدت دراسة أخرى 81 هجومًا قاتلًا للكلاب فى عام 2021، وهو أكبر عدد تم تسجيله فى أى عام أخير ‏بواسطة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.‏

وفى بريطانيا، تابع العلماء الارتفاع المستمر فى هجمات الكلاب التى ربما لم تصل إلى ذروتها حيث لقى ما ‏لا يقل عن أربعة بريطانيين مصرعهم فى هجمات كلاب هذا العام، وتوفى 10 أشخاص فى عام 2022. ‏وأشارت التقرير إلى أن هذه أعداد كبيرة فى منطقة يبلغ متوسط عدد الوفيات بسبب هجوم الكلاب ثلاث ‏مرات سنويًا.‏

قد تفسر التحولات المجتمعية الأخرى زيادة عدوانية الكلاب، تقول إحدى النظريات أن التسويق عبر ‏الإنترنت قد أدى إلى زيادة عدد المربين عديمى الضمير، الذين يبيعون الكلاب التى لم يتم تكوينها ‏اجتماعيًا بشكل صحيح كجراء.‏

الجانى المحتمل الآخر هو وسائل التواصل الاجتماعى حيث يحاول أصحاب الكلاب تصوير مقاطع فيدية ‏تجعل الكلاب غير مرتاحين مثل مسابقات التحديق.

وقد تهاجم الكلاب البشر بسبب الحرارة. أظهر بحث جديد من كلية الطب بجامعة هارفارد أن الكلاب ‏أكثر عرضة للعض فى الأيام الحارة ‏.