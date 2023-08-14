اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:55 م
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خط ساخن لفريق التدخل السريع بـ"التضامن" لرصد مخالفات مؤسسات الرعاية.. التفاصيل

الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:53 م
خط ساخن لفريق التدخل السريع بـ"التضامن" لرصد مخالفات مؤسسات الرعاية.. التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع بالوزارة يقوم بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة"16439 "والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528 "أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

 

ويعمل الفريق المركزى من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة و مأمورى الضبط القضائى على مستوى الجمهورية فى حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 

وكانت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت  أنه يتم دعم منظومة عمل الفريق وتوفير كافة الإمكانات له للتعامل الفوري مع البلاغات على النطاق المركزي وفرق التدخل السريع بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة المقدمة وسرعة الإنجاز، كما يتم العمل على محور رفع المهارات ودعم فريق التدخل السريع بأدوات التدريب المستمر فى مجالات إدارة الوقت والعمل الجماعي.

التضامن

فريق التدخل السريع بالتضامن

التدخل السريع بالتضامن

حالات فريق التدخل السريع



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