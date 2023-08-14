خط ساخن لفريق التدخل السريع بـ"التضامن" لرصد مخالفات مؤسسات الرعاية.. التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع بالوزارة يقوم بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة"16439 "والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528 "أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل الفريق المركزى من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة و مأمورى الضبط القضائى على مستوى الجمهورية فى حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.