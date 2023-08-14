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حملة 100 يوم صحة..تقديم 18 مليون خدمة طبية و94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:00 ص
حملة 100 يوم صحة..تقديم 18 مليون خدمة طبية و94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 18.6مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم مجانًا. 
 
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة والتى تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرة تهدف لتقليل الأعباء على المواطنين والفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، مضيفا: أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية ويتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقى الخدمة من خلال العيادات المتنقلة.
 

 


الصحة

100 يوم صحة

العيادات المتنقلة

المستشفيات



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