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جهود أمنية لضبط القائمين على ترويج الأدوية المنشطة المحظور تداولها

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:13 م
جهود أمنية لضبط القائمين على ترويج الأدوية المنشطة المحظور تداولها حملات أمنية _أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر عبر صفحتين بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (عدد 268 عبوة من المنشطات "مجهولة المصدر، محظور تداولها").
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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